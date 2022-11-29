Основа обучения для всех категорий одна и та же, поэтому процесс сократят!

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Минпросвещения подписал и зарегистрировал в Минюсте новые программы переподготовки водителей. Они довольно серьезно поменяют указанный процесс. Дело в том, что все программы включают базовый курс на 86 часов, поэтому перепроходить его заново при открытии новой категории смысла нет.

В частности, появятся новые программы переподготовки водителей с категорий В, С и D на категорию Tb (трамвай), с категории В на А и на подкатегорию А1, с подкатегории В1 на В. Кроме того, утверждена новая редакция программы подготовки на категорию Tb. Всего теперь будет 62 программы подготовки водителей. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: За рулем