Toyota Camry из дерева — залипательное видео — журнал За рулем

Toyota Camry из дерева - залипательное видео

Точная копия одной из самых популярных машин на земле имеет подвеску, руль, детальный салон и открывающиеся двери.

Материалы по теме
Эта парковка работает как торговый автомат — видео

До сих пор все деревянные масштабные модели, которые мы видели, были копиями суперкаров, спортивных автомобилей и ретромашин.

Однако на этот раз YouTube-канал Woodworking Art решил показать процесс создания Toyota Camry. Сделать ее было не проще, чем суперкар, но благодаря тому, что автомобиль многим знаком, легче понять, насколько проработана модель, и впечатлиться.

Toyota Camry восьмого поколения (XV70) имеет самую спортивную внешность за всю свою историю. А все благодаря сложным линиям кузова, повторить которые в дереве не так просто.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Модель получила множество проработанных деталей. Даже решетка радиатора — как настоящая. Только маленькая и из дерева. Двери, капот и багажник открываются и закрываются, колеса крутятся, подвеска работает.

Материалы по теме
Новый седан Chery — первые подробности

Мастер потратил на создание модели Toyota Camry 35 дней. Кстати, вырезана Тойота из фокиении — это хвойное дерево из семейства кипарисовых.

Кстати, в видео указана почта мастера — он охотно продаст вам любую из своих работ или сделает автомобиль на заказ.

  • В России появился китайский конкурент УАЗа: это настоящий рамный внедорожник — у него есть и турбодизельная версия.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото, видео: YouTube

Наше новое видео
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео
4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера
Geely Tugella: ты только посмотри!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров50
Оцените материал
0:0

Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: