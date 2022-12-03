Toyota Camry из дерева - залипательное видео

До сих пор все деревянные масштабные модели, которые мы видели, были копиями суперкаров, спортивных автомобилей и ретромашин.
Однако на этот раз YouTube-канал Woodworking Art решил показать процесс создания Toyota Camry. Сделать ее было не проще, чем суперкар, но благодаря тому, что автомобиль многим знаком, легче понять, насколько проработана модель, и впечатлиться.
Toyota Camry восьмого поколения (XV70) имеет самую спортивную внешность за всю свою историю. А все благодаря сложным линиям кузова, повторить которые в дереве не так просто.
Модель получила множество проработанных деталей. Даже решетка радиатора — как настоящая. Только маленькая и из дерева. Двери, капот и багажник открываются и закрываются, колеса крутятся, подвеска работает.
Мастер потратил на создание модели Toyota Camry 35 дней. Кстати, вырезана Тойота из фокиении — это хвойное дерево из семейства кипарисовых.
Кстати, в видео указана почта мастера — он охотно продаст вам любую из своих работ или сделает автомобиль на заказ.
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Фото, видео: YouTube