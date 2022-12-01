Что подарят бойцам на передовой на Новый год

Принять участие в сборе подарков может любой желающий.

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Какие подарки отправится бойцам на передовую показали представители Народного фронта. Этомобильные бани, печи, автомобили, тепловизоры, а также теплые наборы из шапок, бафов и перчаток. Все это будет закуплено на средства сбора «Новогодний» в рамках проекта «Всё для победы!».

«Это 55-й, новогодний сбор. Во все части, куда мы поедем, отправятся либо „Нива“, либо „УАЗ“, в зависимости от потребностей подразделений, теплые комплекты лично для ребят, всегда нужные тепловизоры. Изюминкой новогоднего сбора мы решили сделать мобильные бани, чтобы, отойдя чуть подальше от линии боестолкновения, у ребят была возможность погреться и привести себя в порядок. В тех условиях это очень важно, потому что как бы ребят не готовили, в окопах холодно и сыро. Мы очень надеемся, что эти бани доставят им большое удовольствие», — сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Борис Подольный.

В ближайшее время на передовую отправятся около 50 таких наборов (мобильная баня, автомобиль, тепловизоры и индивидуальные наборы для бойцов). Доставят их бойцам Деды Морозы и Снегурочки, которыми нарядятся представители Народного фронта, военкоры, телеведущие, блогеры, спортсмены и известные личности. И к ним присоединится и самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга.

«Большинство из тех, кто участвовали в наших сборах ранее и были кураторами, приняли для себя не самое простое решение бросить предновогодние „огоньки“, халтуры, украшенную Москву и поехать довезти до ребят подарки самим. Для ребят зачастую не так важны сами вещи, которые мы привозим, сколько понимание того, что здесь, в тылу, о них помнят, любят и заботятся», — добавил Борис Подольный.

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Чтобы праздник состоялся и на линии соприкосновения, и в ближайшем тылу, требуется участие неравнодушных россиян, готовых подарить новогоднее настроение тем, кто несет службу в полевых условиях. Присоединиться к сбору «Новогодний» можно на сайте проекта Народного фронта «Все для победы!».

Как ремонтируют боевые машины на передовой? На фронте техсервисов нет, но для ремонта и обслуживания техники отработана безотказная методика.

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Фото: Народный фронт