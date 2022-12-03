Lamborghini захейтили из-за этой рекламы — журнал За рулем

Lamborghini захейтили из-за этой рекламы

Huracan Sterrato — особенный гиперкар. На нем можно гонять по пустыне, но…

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Lamborghini делает странные вещи ради продвижения: продает ароматы, многоквартирные дома, создает плейлисты Spotify на основе звуков двигателей. Запуская Huracan Sterrato, Lamborghini повела себя подозрительно сдержанно и просто выпустила промо-ролики.

Комментарии оказались весьма злобными.

«Я думаю, что у них был огромный бюджет, они потратили все на выпивку, а потом вспомнили, что им нужно что-то снять. Поэтому они собрали все бутылки и банки и сняли этот фильм на деньги, которые выручили за пустую тару», — говорится в одном из комментариев в Twitter.

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Другой комментарий не менее злой:

«Вы заставили трехлетнего ребенка слепить все это и выпустить, пока у вас был долгий обед с вином? Это, должно быть, единственная возможная причина».

Для тех, кто не знает английского, вот некоторые фразы, которые произносятся в клипе:

  • Это для вас
  • Мастер скорости
  • Наденьте свой лучший костюм
  • Грязь создана для этого
  • Пыль — это золото
  • Грязь для смелых
  • На эту сухую землю пусть сыплется дождь из гравия
  • Это не грязь, это — дизайн
  • Любое количество грязи хорошо
  • Чем больше вы пачкаетесь, тем больше вы будете сиять

Один «мамкин юморист» высказался так:

«Не слушайте хейтеров — эта реклама — мое мантра. В следующий раз, когда меня будут ругать за то, что я не прибрался на кухне, я скажу: Это не грязь, это — дизайн».

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Непонятно, что этой рекламой хотели сказать в Lamborghini. Естественно, всё это было одобрено директорами, от которых после финального просмотра ролика было получено добро на публикации его в сети. Невкусно — и точка:

«Кажется, что эта реклама была сделана старшеклассником. Результат говорит сам за себя, так что хватит болтать».

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