Lamborghini захейтили из-за этой рекламы

Huracan Sterrato — особенный гиперкар. На нем можно гонять по пустыне, но…

Lamborghini делает странные вещи ради продвижения: продает ароматы, многоквартирные дома, создает плейлисты Spotify на основе звуков двигателей. Запуская Huracan Sterrato, Lamborghini повела себя подозрительно сдержанно и просто выпустила промо-ролики.

Комментарии оказались весьма злобными.

«Я думаю, что у них был огромный бюджет, они потратили все на выпивку, а потом вспомнили, что им нужно что-то снять. Поэтому они собрали все бутылки и банки и сняли этот фильм на деньги, которые выручили за пустую тару», — говорится в одном из комментариев в Twitter.

Другой комментарий не менее злой:

«Вы заставили трехлетнего ребенка слепить все это и выпустить, пока у вас был долгий обед с вином? Это, должно быть, единственная возможная причина».

Для тех, кто не знает английского, вот некоторые фразы, которые произносятся в клипе:

Это для вас

Мастер скорости

Наденьте свой лучший костюм

Грязь создана для этого

Пыль — это золото

Грязь для смелых

На эту сухую землю пусть сыплется дождь из гравия

Это не грязь, это — дизайн

Любое количество грязи хорошо

Чем больше вы пачкаетесь, тем больше вы будете сиять

Один «мамкин юморист» высказался так:

«Не слушайте хейтеров — эта реклама — мое мантра. В следующий раз, когда меня будут ругать за то, что я не прибрался на кухне, я скажу: Это не грязь, это — дизайн».

Непонятно, что этой рекламой хотели сказать в Lamborghini. Естественно, всё это было одобрено директорами, от которых после финального просмотра ролика было получено добро на публикации его в сети. Невкусно — и точка:

«Кажется, что эта реклама была сделана старшеклассником. Результат говорит сам за себя, так что хватит болтать».

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Фото, видео: YouTube