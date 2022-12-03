Lamborghini захейтили из-за этой рекламы

Lamborghini делает странные вещи ради продвижения: продает ароматы, многоквартирные дома, создает плейлисты Spotify на основе звуков двигателей. Запуская Huracan Sterrato, Lamborghini повела себя подозрительно сдержанно и просто выпустила промо-ролики.
Комментарии оказались весьма злобными.
«Я думаю, что у них был огромный бюджет, они потратили все на выпивку, а потом вспомнили, что им нужно что-то снять. Поэтому они собрали все бутылки и банки и сняли этот фильм на деньги, которые выручили за пустую тару», — говорится в одном из комментариев в Twitter.
Другой комментарий не менее злой:
«Вы заставили трехлетнего ребенка слепить все это и выпустить, пока у вас был долгий обед с вином? Это, должно быть, единственная возможная причина».
Для тех, кто не знает английского, вот некоторые фразы, которые произносятся в клипе:
- Это для вас
- Мастер скорости
- Наденьте свой лучший костюм
- Грязь создана для этого
- Пыль — это золото
- Грязь для смелых
- На эту сухую землю пусть сыплется дождь из гравия
- Это не грязь, это — дизайн
- Любое количество грязи хорошо
- Чем больше вы пачкаетесь, тем больше вы будете сиять
Один «мамкин юморист» высказался так:
«Не слушайте хейтеров — эта реклама — мое мантра. В следующий раз, когда меня будут ругать за то, что я не прибрался на кухне, я скажу: Это не грязь, это — дизайн».
Непонятно, что этой рекламой хотели сказать в Lamborghini. Естественно, всё это было одобрено директорами, от которых после финального просмотра ролика было получено добро на публикации его в сети. Невкусно — и точка:
«Кажется, что эта реклама была сделана старшеклассником. Результат говорит сам за себя, так что хватит болтать».
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- «За рулем» можно читать и в Viber.
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Фото, видео: YouTube