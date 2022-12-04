Мужчина одной рукой остановил покатившийся внедорожник

Как оказалось, сделал он это уже во второй раз.

В Башкортостане житель Баймака смог остановить покатившийся автомобиль одной рукой. На видео с камеры видно, что мужчина очищал дорогу от снега, когда рядом припарковался кроссовер Kia Sportage.

Водитель отправился в магазин, вероятно, забыв перевести коробку передач в парковочный режим.

Когда машина покатилась назад, в сторону автодороги, мужчина остановил ее одной рукой, несмотря на лед под ногами.

В местном паблике сообщается, что мужчину зовут Тимур и он работает консультантом магазина бытовой техники. Летом Тимур так же затормозил покатившийся автомобиль с ребенком внутри.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Mash Batash