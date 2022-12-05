Штрафы, налоги, ОСАГО и другое: что изменилось для автомобилистов в декабре — журнал За рулем

Штрафы, налоги, ОСАГО и другое: что изменилось для автомобилистов в декабре

Ежемесячно в России вступает в силу много изменений и поправок.

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Декабрь 2022 года не стал исключением.

Налог превратился в долг: 1 декабря истек срок оплаты транспортного налога в России. Сумма неуплаченного налога перешла в налоговую задолженность, и на нее ежедневно начисляются пени.

Штрафы спишут автоматически: с 17 декабря штрафы за нарушения ПДД будут списываться практически в автоматическом режиме, при минимальном участии приставов-исполнителей.

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Справочники ОСАГО: с 19 декабря заработают обновленные справочники по ОСАГО, в которые с 15 ноября вносились изменения по стоимости автозапчастей. В результате автовладельцы могут в рамках ОСАГО получить страховое возмещение, адекватное текущей стоимости ремонта.

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Скидка на оплату госпошлины: до 1 января 2023 года продлена скидка в размере 30% при уплате гражданами пошлин через портал госуслуг. Таким образом, 31 декабря 2022 года будет последним днем, когда пошлину можно будет оплатить со скидкой.

Отсрочка по ОСАГО: до 31 декабря для беженцев из отдельных регионов действует отсрочка по покупке полиса ОСАГО. В случае, если они станут виновниками ДТП, оплата за них пострадавшим будет проведена из специального фонда.

Запрет на въезд иностранных грузовиков: до 31 декабря введен запрет на перевозку грузов по территории РФ иностранными перевозчиками из недружественных стран.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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