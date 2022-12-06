Весту в этой версии АВТОВАЗ сделал дешевле на 138 тысяч рублей

Нынешнее время скупо на скидки и акции, а в декабре прекратила действие господдержка. Однако кое-какую выгоду извлечь еще можно.

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Какие скидки на Lada уже закончились, а какие еще действуют?

В декабре в дилерских центрах Lada уже нельзя приобрести автомобиль по программам государственной поддержки «первый автомобиль» или «семейный автомобиль» — они прекратили свое действие, пишет источник.

Но по-прежнему действуют фирменные вазовские «Трейд-ин Lada Selection», «Lada Finance» и «Ecogas».

Первые две адресованы покупателям Lada Granta. «Трейд-ин Lada Selection» позволяет сэкономить 20 тысяч рублей при сдаче своего автомобиля марки Lada. А «Lada Finance» —это покупка в кредит, скидка по этой схеме также составляет 20 тысяч рублей.

Программа «Ecogas» действует при покупке Lada Vesta CNG (ГБО, метан) — сейчас эту версию можно приобрести на 138 000 рублей дешевле.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Лада.Онлайн

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС