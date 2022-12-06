Перезапуск пятидверной Нивы — новые подробности — журнал За рулем

Перезапуск пятидверной Нивы - новые подробности

Производство длиннообразных внедорожников не ведется с начала года.

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АВТОВАЗ законсервировал участок сварки кузовов пятидверной Lada Niva Legend.

По крайней мере, на ближайший год выпуск этого внедорожника в производственном плане не предусмотрен.

Пятидверная Нива (ВАЗ-2131) впервые появилась в модельном ряду ВАЗ в 1996 году. В начале 2021 года она начала продаваться как Lada Niva Legend. Выпуск внедорожника прекратили в начале 2022 года.

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Ранее на АВТОВАЗе заявляли, что по сути на смену Ниве-пятидверке пришла Lada Niva Travel, поэтому «длинная» Niva Legend с производства будет снята.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Avtograd News

Фото: Автоваз

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