Перезапуск пятидверной Нивы - новые подробности

АВТОВАЗ законсервировал участок сварки кузовов пятидверной Lada Niva Legend.
По крайней мере, на ближайший год выпуск этого внедорожника в производственном плане не предусмотрен.
Пятидверная Нива (ВАЗ-2131) впервые появилась в модельном ряду ВАЗ в 1996 году. В начале 2021 года она начала продаваться как Lada Niva Legend. Выпуск внедорожника прекратили в начале 2022 года.
Ранее на АВТОВАЗе заявляли, что по сути на смену Ниве-пятидверке пришла Lada Niva Travel, поэтому «длинная» Niva Legend с производства будет снята.
- На днях глава АВТОВАЗа сообщил, что до конца 2025 года автопроизводитель представит новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Avtograd News
Фото: Автоваз