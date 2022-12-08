Фотограф ФК «Зенит» прорекламировал Весту NG «голосом Джереми Кларксона»

В конце ноября АВТОВАЗ передал футбольному клубу «Зенит» из Санкт-Петербурга автомобили нового семейства Vesta NG.
Бренд Lada будет официальным партнером клуба на протяжении 2023 года. Известно, что клубу предоставлены седаны и универсалы (SW), в том числе в кросс-версии SW Cross. Точное количество машин не указывается.
Сами «сине-бело-голубые» отметили событие видеороликом, в котором снялся легендарный фотограф Вячеслав «Палыч» Евдокимов, на протяжении многих и многих лет снимающий игры «Зенита».
В видео Евдокимов лихо ездит на новой Vesta SW Cross, попутно замечая, что она «заводится, как Вильмар Барриос», в ней «чувствуешь себя, как Вендел в центре поля», а простор в салоне такой, что «даже Ерохин с комфортом расположился бы».
Примечательно, что голос Евдокимова в рекламе — не его собственный: этот характерный тембр принадлежит Максиму Меркулову, озвучивавшему в России Джереми Кларксона.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Видео: ВКонтакте / ФК «Зенит»
Фото: ITAR-TASS, скриншот YouTube