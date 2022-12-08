Фотограф ФК «Зенит» прорекламировал Весту NG «голосом Джереми Кларксона»

Оказывается, новая Веста «заводится, как Вильмар Барриос», и в ней «чувствуешь себя, как Вендел в центре поля».

Материалы по теме Началась сборка новой Весты NG — на машинах уже можно поездить

В конце ноября АВТОВАЗ передал футбольному клубу «Зенит» из Санкт-Петербурга автомобили нового семейства Vesta NG.

Бренд Lada будет официальным партнером клуба на протяжении 2023 года. Известно, что клубу предоставлены седаны и универсалы (SW), в том числе в кросс-версии SW Cross. Точное количество машин не указывается.

Сами «сине-бело-голубые» отметили событие видеороликом, в котором снялся легендарный фотограф Вячеслав «Палыч» Евдокимов, на протяжении многих и многих лет снимающий игры «Зенита».

В видео Евдокимов лихо ездит на новой Vesta SW Cross, попутно замечая, что она «заводится, как Вильмар Барриос», в ней «чувствуешь себя, как Вендел в центре поля», а простор в салоне такой, что «даже Ерохин с комфортом расположился бы».

Примечательно, что голос Евдокимова в рекламе — не его собственный: этот характерный тембр принадлежит Максиму Меркулову, озвучивавшему в России Джереми Кларксона.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Видео: ВКонтакте / ФК «Зенит»

Фото: ITAR-TASS, скриншот YouTube