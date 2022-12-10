Уехала в Японию и занялась дрифтом! История простой девушки из России — журнал За рулем

Уехала в Японию и занялась дрифтом! История простой девушки из России

Освоилась на новом месте, купила машину и приспособила ее для соревнований — вот это, мы понимаем, человек делает себя сам!

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Ольга осуществила свою мечту — она переехала жить в Японию, приобрела автомобиль Toyota Altezza и начала участвовать в соревнованиях по дрифту. Для этого девушка самостоятельно доработала автомобиль.

В комплекс доработок вошло турбирование двигателя, установка гидравлического ручника, короткоходная кулиса КП, тюнинг салона и еще множество пунктов.

Работает Ольга в пункте шиномонтажа, и средств на масштабную карьеру в дрифте пока не хватает.

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Основная статья расходов — новые покрышки, которые в этом виде спорта быстро приходят в негодность. Однако Ольга уверена в будущем и верит в удачу — возможно, отчасти благодаря госномеру с цифрами «77», доставшемуся ей по счастливой случайности.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: видео NichiRo Channel

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