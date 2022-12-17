Нереальная красота: в Эстонии восстановили старый советский КаВЗ — журнал За рулем

Нереальная красота: в Эстонии восстановили старый советский КаВЗ

Эту машину эстонские реставраторы продают, причем за довольно серьезную сумму...

Материалы по теме
Сколько автобрендов осталось в России: статистика удручает

Автобусы КаВЗ-3271 на шасси ГАЗ-53-12 с новым двигателем ЗМЗ-53-11 выпускались на Курганском автобусном заводе в конце 1980-х и начале 1990-х, а конкретно этот экземпляр попал в Прибалтику в 1990-м, в рамках самых последних советских поставок...

Простецкая грузовая родословная, конечно, всегда давала о себе знать: место водителя не отделено от салона, рессорная подвеска подбрасывает на ухабах, ремней безопасности нет и в помине.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Однако такие КаВЗы — часть нашей общей истории. В России их еще можно встретить кое-где в провинции. А вот в Прибалтике счет такой технике идет на единицы. Поэтому и цена этого скрупулезно восстановленного (вплоть до покупки оригинальных покрышек) экземпляра такова: 17 000 евро, то есть около 1,1 миллиона рублей.

Нереальная красота: в Эстонии восстановили старый советский КаВЗ

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet

Фото: https://rus.auto24.ee/

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров440
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: