Жесткая авария: Веста не пропустила Самару (видео) — журнал За рулем

Жесткая авария: Веста не пропустила Самару (видео)

71-летний водитель не уступил дорогу 18-летнему.

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В Тольятти произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей марки Lada.

Камера видеорегистратора на одной из двигавшихся в трафике машин зафиксировала, как ВАЗ-2113 выезжает на перекресток, после чего меняет направление движения, смещаясь вправо.

Как выяснится позже, 18-летний водитель «тринашки», проезжая перекресток прямо, пытался уйти от встречного столкновения с Ладой Вестой, которой управлял 71-летний мужчина, совершавший поворот налево. Оба двигались на разрешающий сигнал (хоть и мигающий), но вот преимущество было у владельца ВАЗ-2113.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник tlt.ru

Видео: ВКонтакте / Тольятти

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