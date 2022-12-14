Жесткая авария: Веста не пропустила Самару (видео)

71-летний водитель не уступил дорогу 18-летнему.

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В Тольятти произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей марки Lada.

Камера видеорегистратора на одной из двигавшихся в трафике машин зафиксировала, как ВАЗ-2113 выезжает на перекресток, после чего меняет направление движения, смещаясь вправо.

Как выяснится позже, 18-летний водитель «тринашки», проезжая перекресток прямо, пытался уйти от встречного столкновения с Ладой Вестой, которой управлял 71-летний мужчина, совершавший поворот налево. Оба двигались на разрешающий сигнал (хоть и мигающий), но вот преимущество было у владельца ВАЗ-2113.

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Источник tlt.ru

Видео: ВКонтакте / Тольятти