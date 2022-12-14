Жесткая авария: Веста не пропустила Самару (видео)

В Тольятти произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей марки Lada.
Камера видеорегистратора на одной из двигавшихся в трафике машин зафиксировала, как ВАЗ-2113 выезжает на перекресток, после чего меняет направление движения, смещаясь вправо.
Как выяснится позже, 18-летний водитель «тринашки», проезжая перекресток прямо, пытался уйти от встречного столкновения с Ладой Вестой, которой управлял 71-летний мужчина, совершавший поворот налево. Оба двигались на разрешающий сигнал (хоть и мигающий), но вот преимущество было у владельца ВАЗ-2113.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник tlt.ru
Видео: ВКонтакте / Тольятти