Мгновенная карма: обочечник пересекает двойную сплошную (видео)

Эта история могла приключиться в любом городе России, а потому совершенно не имеет значения тот факт, что мы не знаем, где именно сделана запись.
Все, что известно, — видео свежее, записано буквально на днях и сейчас получает распространение благодаря своей, не побоимся этого слова, анекдотичности.
Такое наверняка случалось с каждым из вас: на перекрестке к вам сначала пристраивается обочечник, а потом бесцеремонно вылезает вперед, занимая место перед вашей машиной!
Но в данном случае он пошел еще дальше, а чем это закончилось... лучше увидеть своими глазами.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ВКонтакте / Главная дорога
Фото: maxpixel, скриншот VK