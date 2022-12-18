Мгновенная карма: обочечник пересекает двойную сплошную (видео) — журнал За рулем

Мгновенная карма: обочечник пересекает двойную сплошную (видео)

В очень редких случаях возмездие настигает хамов сразу же, и когда такой случай попадает на видео, оно сразу же получает статус «можно смотреть вечно».

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Эта история могла приключиться в любом городе России, а потому совершенно не имеет значения тот факт, что мы не знаем, где именно сделана запись.

Все, что известно, — видео свежее, записано буквально на днях и сейчас получает распространение благодаря своей, не побоимся этого слова, анекдотичности.

Такое наверняка случалось с каждым из вас: на перекрестке к вам сначала пристраивается обочечник, а потом бесцеремонно вылезает вперед, занимая место перед вашей машиной!

Но в данном случае он пошел еще дальше, а чем это закончилось... лучше увидеть своими глазами.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.


Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: maxpixel, скриншот VK

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