В Японию поехали Лады и УАЗы: как такое возможно?

Прямые поставки товаров из РФ в эту страну запрещены с 18 июля 2022 года.

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Экзотические для Страны восходящего солнца автомобили Lada и УАЗ начали предлагать для заказа в Японии.

Ввозом машин российской марки на японский рынок занимается компания Le Parnass. Только поставляются в Японию автомобили не российской, а казахстанской сборки.

«Мы не можем отказаться от Lada и УАЗ!» — заявили в компании, объяснив, как им удалось обойти запрет на ввоз в Японию товаров российского производства.

Японцам предлагается заказать машины Lada Niva Legend, УАЗ Хантер и УАЗ СГР «буханка», которые собирают в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром» крупноузловым методом.

Le Parnass также обещает продолжить обеспечение владельцев авто российских марок в Японии запасными частями.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Le Parnass

Фото: blog.le-parnass.com/