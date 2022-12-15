В Японию поехали Лады и УАЗы: как такое возможно?

Экзотические для Страны восходящего солнца автомобили Lada и УАЗ начали предлагать для заказа в Японии.
Ввозом машин российской марки на японский рынок занимается компания Le Parnass. Только поставляются в Японию автомобили не российской, а казахстанской сборки.
«Мы не можем отказаться от Lada и УАЗ!» — заявили в компании, объяснив, как им удалось обойти запрет на ввоз в Японию товаров российского производства.
Японцам предлагается заказать машины Lada Niva Legend, УАЗ Хантер и УАЗ СГР «буханка», которые собирают в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром» крупноузловым методом.
Le Parnass также обещает продолжить обеспечение владельцев авто российских марок в Японии запасными частями.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Le Parnass
Фото: blog.le-parnass.com/