Кто вообще их покупает? Назван самый непопулярный в РФ класс машин

Сюрприза не произошло: очередное статистическое исследование практически приговорило эти автомобили — у нас они точно «на любителя».

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Речь, конечно, об А-классе.

Свежие цифры аналитического агентства «Автостат», показывающие разбивку активности покупателей новых машин в зависимости от класса авто, показывают, что на городские компакты пришлось лишь 0,2% всего количества авто, купленных в РФ с января по ноябрь 2022 года.

Также менее процента (0,6%) набрали премиальные машины F- и S-классов, немногим лучше продавались Е- и D-класс, 1% и 3,2% соответственно. Не в фаворе у россиян и минивэны — 2,9%. Да что там говорить, вроде бы вполне массовый C-класс занимает скромные 2,7%. Среднестатистический покупатель в современной России предпочитает совсем другие автомобили.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Автостат

Фото: Автостат