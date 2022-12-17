Мужчина спас собаку, оказавшуюся на необитаемом острове

Этому благородному поступку уже более трех лет, но в преддверии Нового года так хочется историй со счастливым концом…

Путешественник Уэсли Снапс сплавлялся на байдарке неподалеку от побережья Белиза, когда увидел на отдаленном острове исхудавшую собаку, с надеждой смотревшую на него. Вероятно, она случайно выпрыгнула в воду из рыбацкой лодки и теперь не могла выбраться с острова самостоятельно.Преодолеть около километра вплавь пес едва ли мог — мешало сильное течение вблизи острова.

Снапс же, не раздумывая ни минуты, с трудом пересек на байдарке быстрый поток и забрал собаку с острова. Он дал псу имя Уинстон, отвез его в ближайшее поселение, а оттуда, после восстановительных процедур в ветеринарке, забрал его домой, в Монтану, где пес впервые увидел снег. Теперь у них с хозяином впереди много хороших дней, включая празднование Нового года.

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Источник: Trendymen

Фото: скриншот видео Youtube