Мужчина спас собаку, оказавшуюся на необитаемом острове — журнал За рулем

Мужчина спас собаку, оказавшуюся на необитаемом острове

Этому благородному поступку уже более трех лет, но в преддверии Нового года так хочется историй со счастливым концом…

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Путешественник Уэсли Снапс сплавлялся на байдарке неподалеку от побережья Белиза, когда увидел на отдаленном острове исхудавшую собаку, с надеждой смотревшую на него. Вероятно, она случайно выпрыгнула в воду из рыбацкой лодки и теперь не могла выбраться с острова самостоятельно.Преодолеть около километра вплавь пес едва ли мог — мешало сильное течение вблизи острова.

Мужчина спас собаку, оказавшуюся на необитаемом острове

Снапс же, не раздумывая ни минуты, с трудом пересек на байдарке быстрый поток и забрал собаку с острова. Он дал псу имя Уинстон, отвез его в ближайшее поселение, а оттуда, после восстановительных процедур в ветеринарке, забрал его домой, в Монтану, где пес впервые увидел снег. Теперь у них с хозяином впереди много хороших дней, включая празднование Нового года.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Trendymen

Фото: скриншот видео Youtube

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