Забавный киноляп: Нива случайно попала в кадр на съемках «Любовь и голуби»

Этот внедорожник запечатлен в сотнях, если не тысячах самых разных художественных кинофильмов/

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Но оказывается, есть фильм, куда Нива попала не по сценарию — хотя и полностью случайной эту роль тоже не назовешь. Заинтригованы? Мы — да, потому что речь идет о всенародно любимой картине «Любовь и голуби».

Если вы начали судорожно перебирать в голове сцены из фильма, попутно ломая ее на тему того, где же там засветилась Нива, спешим вас остановить: есть видеодоказательства.

Опубликовавший видео источник предполагает, что Нива использовалась съемочной группой, чтобы «отсечь» лишних зевак, коих на пляже Батуми, где в 1984 году снималась эта сцена, было предостаточно/

Захотелось пересмотреть фильм? Не смеем вам мешать и присоединяемся!

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: кадр из кинофильма «Любовь и голуби»