Забавный киноляп: Нива случайно попала в кадр на съемках «Любовь и голуби» — журнал За рулем

Забавный киноляп: Нива случайно попала в кадр на съемках «Любовь и голуби»

Этот внедорожник запечатлен в сотнях, если не тысячах самых разных художественных кинофильмов/

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Но оказывается, есть фильм, куда Нива попала не по сценарию — хотя и полностью случайной эту роль тоже не назовешь. Заинтригованы? Мы — да, потому что речь идет о всенародно любимой картине «Любовь и голуби».

Если вы начали судорожно перебирать в голове сцены из фильма, попутно ломая ее на тему того, где же там засветилась Нива, спешим вас остановить: есть видеодоказательства.

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Опубликовавший видео источник предполагает, что Нива использовалась съемочной группой, чтобы «отсечь» лишних зевак, коих на пляже Батуми, где в 1984 году снималась эта сцена, было предостаточно/

Захотелось пересмотреть фильм? Не смеем вам мешать и присоединяемся!

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: кадр из кинофильма «Любовь и голуби»

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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