В Волгоградской области водитель предпочел сохранить жизнь коту, но вот собственный автомобиль и своих пассажиров при этом не уберег.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, утром в Киквидзенском районе 48-летний водитель пытался объехать уличного кота на дороге, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров. Сейчас они находятся в больнице.
Тем временем в России изобрели гаджет, который будет предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу. Вот только коты «зеброй» не пользуются, а гуляют, где придется.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Лента.ру
Фото: соцсети