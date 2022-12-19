Кота пожалел! В итоге — ДТП с тремя пострадавшими — журнал За рулем

Кота пожалел! В итоге — ДТП с тремя пострадавшими

Опытный водитель неудачно ушел от «встречи» с животным.

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В Волгоградской области водитель предпочел сохранить жизнь коту, но вот собственный автомобиль и своих пассажиров при этом не уберег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, утром в Киквидзенском районе 48-летний водитель пытался объехать уличного кота на дороге, съехал в кювет и врезался в дерево.

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В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров. Сейчас они находятся в больнице.

Тем временем в России изобрели гаджет, который будет предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу. Вот только коты «зеброй» не пользуются, а гуляют, где придется.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Лента.ру

Фото: соцсети

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