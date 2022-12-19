Снегопад как способ заработать: за сколько в Москве предлагают откопать автомобиль — журнал За рулем

Снегопад как способ заработать: за сколько в Москве предлагают откопать автомобиль

«Помощники» размещают объявления на площадках, предназначенных для продажи товаров и услуг.

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В прошедшие выходные жители Москвы и Подмосковья столкнулись с самым сильным декабрьским снегопадом за всю историю метеорологических наблюдений. По подсчетам синоптиков, высота снежного покрова за сутки увеличилась до 38 см, побив рекорд 1941 года.

И тут же появились объявления, в которых за определенную сумму предлагают откопать автомобиль. Разбег цен существенный: вызволить авто из снежного плена можно как за 10 рублей, так и за 3 тысячи.

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При этом «пакет услуг» не отличается: за эту цену автомобиль выкопают, очистят от снега (кто-то предлагает сделать это специальной щеткой), обеспечат выезд со двора. В сложных случаях на место обещает приехать бригада из нескольких человек.

Снегопад как способ заработать: за сколько в Москве предлагают откопать автомобиль

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Авито

Фото: Авито, АГН «Москва»

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