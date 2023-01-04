Как вам такой ЗИЛ? Он мог пойти в серию

Новую правительственную машину конструировали с подобающей серьезностью: в качестве аналогов для изучения были закуплены BMW 750, Audi V8 и Rolls-Royce Silver Spirit.
Однако «не пошло» довольно быстро: нестабильная ситуация в стране заставила использовать силовой агрегат от предшественника.
Но и отличий было немало, рассказывает эксперт «За рулем» Александр Виноградов. Кузов был несущим, а часть внешних панелей — пластиковыми. И передняя, и задняя подвески — независимые. Была разработана и установлена цифровая система диагностики, да и в целом уровень оснащенности электроникой были принципиально новым для отечественного автопрома.
Интересная внешность, дорого отделанный и очень интересно выглядящий интерьер... Однако все закончилось парой изготовленных прототипов. К разработке автомобилей высшего класса в России вернутся только спустя 30 лет.
Мы вспомнили и другие проекты, благодаря которым наш автопром мог быть совсем другим...
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Фото: из архива «За рулем»