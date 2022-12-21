Многие российские города завалило снегом, и на борьбу с ним вышла дорожная техника. Только вот часто убрать снег так, как положено, мешают припаркованные автомобили. Известны случаи, когда такие автомобили перемещали на эвакуаторе в другое место.
Юрист Лев Воропаев уверен, что это незаконно.
«Эвакуировать автомобиль можно, только если он препятствует движению других транспортных средств. Коммунальщики вряд ли это смогут доказать, поэтому по закону эвакуация в таких случаях не предусмотрена и подобные ситуации обычно происходят крайне редко», — пояснил он.
Если такое все же произошло, то юрист советует владельцу авто предложить компенсировать свои убытки компании, которая задержала машину. В случае отказа необходимо обращаться в суд, но рассчитывать на какие-то большие суммы не стоит — максимум тысяча рублей за моральный вред.
Вместе с тем он напомнил, что увезти машину на штрафстоянку могут, если водитель оставил ее в месте, где парковка запрещена. Например, автомобиль могут забрать, если он припаркован дальше второго ряда или на пешеходном переходе, а также если есть знак «Работает эвакуатор».
- Если машина, припаркованная во дворе, мешает коммунальщикам, ее могут переставить, а потом вернуть на место.
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Источник: Вечерняя Москва
Фото: АГН «Москва»