Зимой проблема парковки становится особенно актуальной.

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Многие российские города завалило снегом, и на борьбу с ним вышла дорожная техника. Только вот часто убрать снег так, как положено, мешают припаркованные автомобили. Известны случаи, когда такие автомобили перемещали на эвакуаторе в другое место.

Юрист Лев Воропаев уверен, что это незаконно.

«Эвакуировать автомобиль можно, только если он препятствует движению других транспортных средств. Коммунальщики вряд ли это смогут доказать, поэтому по закону эвакуация в таких случаях не предусмотрена и подобные ситуации обычно происходят крайне редко», — пояснил он.

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Если такое все же произошло, то юрист советует владельцу авто предложить компенсировать свои убытки компании, которая задержала машину. В случае отказа необходимо обращаться в суд, но рассчитывать на какие-то большие суммы не стоит — максимум тысяча рублей за моральный вред.

Вместе с тем он напомнил, что увезти машину на штрафстоянку могут, если водитель оставил ее в месте, где парковка запрещена. Например, автомобиль могут забрать, если он припаркован дальше второго ряда или на пешеходном переходе, а также если есть знак «Работает эвакуатор».

Если машина, припаркованная во дворе, мешает коммунальщикам, ее могут переставить, а потом вернуть на место.

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Источник: Вечерняя Москва

Фото: АГН «Москва»