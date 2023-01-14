Десятиколесный ЗИЛ вышел на испытания (видео)

Мы уже рассказывали нашим читателям об умельцах из Белоруссии, которые удлинили стандартный шестиколесный ЗИЛ-131 на еще одну тележку из двух ведущих мостов. Получившаяся «многоножка» уже успела выехать на небольшую ознакомительную прогулку, а в начале января настало время более масштабных испытаний.
Надо сказать, что местность для тест-драйва подобралась под стать масштабности конструкторского замысла: под довольно внушительным слоем снега — не замерзающее даже зимой болото!
Итоги испытаний вызвали смешанные чувства у самих создателей машины. Давайте взглянем, как это было.
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Видео: YouTube / Custom Truck