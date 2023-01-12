Как вы вспоминаете учебу в автошколе? Неожиданные ответы! — журнал За рулем

Как вы вспоминаете учебу в автошколе? Неожиданные ответы!

Честно, результаты, а точнее перевес самого популярного варианта, нас приятно удивил.

Материалы по теме
Москвич 3: все подробности и первый тест!

От обучения вождению и ПДД у каждого из нас остались свои собственные воспоминания. Еще бы, в этот период жизни каждый из нас узнал так много нового — и овладел качествами, доселе совершенно недоступными. Мы спросили у подписчиков «За рулем» в Viber, как они вспоминают учебу в автошколе? В опросе приняло участие почти 4 тысячи человек.

«За рулем» в Viber — подписаться!

Самая скромная по количество группа ответивших, а именно 8%, сказали, что им было скучно и сложно, так что об автошколе, как о пройденном этапе, они вспоминают с облегчением. Чуть больше людей сказали, «пришел, проплатил, получил», а потому вспомнить особо нечего. Но основная часть наших подписчиков отметила, что учеба в автошколе была прекрасным временем, в котором было очень интересно. С удовольствием присоединяемся к этому мнению!

Как вы вспоминаете учебу в автошколе? Неожиданные ответы!

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Москвич 3: все подробности и первый тест!
2 российские новинки, которые заменят Ford
Что лучше на бездорожье: Лада Веста Кросс или УАЗ Патриот?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров146
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: