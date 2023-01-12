Как вы вспоминаете учебу в автошколе? Неожиданные ответы!

Честно, результаты, а точнее перевес самого популярного варианта, нас приятно удивил.

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От обучения вождению и ПДД у каждого из нас остались свои собственные воспоминания. Еще бы, в этот период жизни каждый из нас узнал так много нового — и овладел качествами, доселе совершенно недоступными. Мы спросили у подписчиков «За рулем» в Viber, как они вспоминают учебу в автошколе? В опросе приняло участие почти 4 тысячи человек.

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Самая скромная по количество группа ответивших, а именно 8%, сказали, что им было скучно и сложно, так что об автошколе, как о пройденном этапе, они вспоминают с облегчением. Чуть больше людей сказали, «пришел, проплатил, получил», а потому вспомнить особо нечего. Но основная часть наших подписчиков отметила, что учеба в автошколе была прекрасным временем, в котором было очень интересно. С удовольствием присоединяемся к этому мнению!