АВТОВАЗ возвращает длинную Ниву в производство? Проверили слух — журнал За рулем

АВТОВАЗ возвращает длинную Ниву в производство? Проверили слух

По предварительным данным, до мая сделают несколько тысяч машин. Но есть и другая информация...

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В декабре прошлого года появились неофициальные данные о том, что участок сварки кузовов длиннобазной Niva Legend 5d на АВТОВАЗе законсервирован. К тому моменту пятидверная модификация уже пару месяцев не производилась. И вот, в январе 2023 года тот же источник сообщает, что сварка кузовов для длинной Нивы снова заработала.

По этим данным, предполагается сборка около 40 автомобилей в день, с тем чтобы к маю выпустить более 2,6 тысяч машин, означенных в новом госзаказе на эту модификацию внедорожника.

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Сайт «За рулем» поинтересовался в пресс-службе производителя, действительно ли планируется возобновление сборки этих машин и в каких объемах?

«Пока таких планов нет», — заявил директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.

Таким образом, производить длиннобазную Ниву для свободной продажи завод в ближайшее время не намерен.

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Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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