АВТОВАЗ возвращает длинную Ниву в производство? Проверили слух

По предварительным данным, до мая сделают несколько тысяч машин. Но есть и другая информация...

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В декабре прошлого года появились неофициальные данные о том, что участок сварки кузовов длиннобазной Niva Legend 5d на АВТОВАЗе законсервирован. К тому моменту пятидверная модификация уже пару месяцев не производилась. И вот, в январе 2023 года тот же источник сообщает, что сварка кузовов для длинной Нивы снова заработала.

По этим данным, предполагается сборка около 40 автомобилей в день, с тем чтобы к маю выпустить более 2,6 тысяч машин, означенных в новом госзаказе на эту модификацию внедорожника.

Сайт «За рулем» поинтересовался в пресс-службе производителя, действительно ли планируется возобновление сборки этих машин и в каких объемах?

«Пока таких планов нет», — заявил директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.

Таким образом, производить длиннобазную Ниву для свободной продажи завод в ближайшее время не намерен.

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Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: АВТОВАЗ