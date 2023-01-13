АВТОВАЗ снова останавливает конвейер: не хватает деталей — журнал За рулем

АВТОВАЗ снова останавливает конвейер: не хватает деталей

Проблемы возникли на линии сборки Lada Granta - для сборки этой модели опять нет электроусилителей руля.

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По сообщениям независимых источников, на завод вернулась проблема конца прошлого года: отсутствуют электроусилители руля для Lada Granta, а также еще несколько важных позиций. Едва разобравшись с некомплектными автомобилями в декабре, АВТОВАЗ снова накапливает их на своих внутренних территориях. Более того, 12 января дефицит заставил отпустить по домам персонал, занятый на сборке Гранты в вечернюю смену.

Ситуацию с дефицитом запчастей на АВТОВАЗе комментируют так:

«Завод работает по графику, возникающие вопросы с некомплектом находятся в режиме ручного управления и решаются», — ответил сайту «За рулем» директор по коммуникациям Сергей Ильинский.

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Косвенным подтверждением этого стало новое сообщение инсайдеров: в пятницу, 13 января сборка автомобилей Lada Granta возобновилась. Однако все говорит о том, что ситуация с компонентами на вазовском конвейере остается сложной.

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Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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