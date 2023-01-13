АВТОВАЗ снова останавливает конвейер: не хватает деталей

По сообщениям независимых источников, на завод вернулась проблема конца прошлого года: отсутствуют электроусилители руля для Lada Granta, а также еще несколько важных позиций. Едва разобравшись с некомплектными автомобилями в декабре, АВТОВАЗ снова накапливает их на своих внутренних территориях. Более того, 12 января дефицит заставил отпустить по домам персонал, занятый на сборке Гранты в вечернюю смену.
Ситуацию с дефицитом запчастей на АВТОВАЗе комментируют так:
«Завод работает по графику, возникающие вопросы с некомплектом находятся в режиме ручного управления и решаются», — ответил сайту «За рулем» директор по коммуникациям Сергей Ильинский.
Косвенным подтверждением этого стало новое сообщение инсайдеров: в пятницу, 13 января сборка автомобилей Lada Granta возобновилась. Однако все говорит о том, что ситуация с компонентами на вазовском конвейере остается сложной.
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Источник: ВКонтакте / Avtograd News
Фото: АВТОВАЗ