Серийный УАЗ Патриот с бензиновым V8? Ответ завода — журнал За рулем

Серийный УАЗ Патриот с бензиновым V8? Ответ завода

Такой двигатель как раз только что начали выпускать на одном из отечественных заводов…

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Долгие годы поклонники марки УАЗ рассчитывали на появление в моторной гамме завода более мощных двигателей. Различного рода слухи на эту тему появляются регулярно. В комментариях к одному из постов официального сообщества УАЗ ВКонтакте один из подписчиков задал вопрос: «что мешает поставить на Патриот форсированный до 190 л.с. ЗМЗ V8 объемом 4.7 литра?».

«Мы постоянно изучаем рынок на предмет потребительского спроса. У нас нет уверенности в востребованности автомобиля УАЗ с излишне мощным двигателем», — ответил официальный представитель завода.

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Но новым двигателем Патриот вскоре действительно обзаведется. Это будет китайский турбодизель в связке с механикой.

Серийный УАЗ Патриот с бензиновым V8? Ответ завода

Источник: ВКонтакте / УАЗ

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник по...

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