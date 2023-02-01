АВТОВАЗ озвучил планы по выпуску полноприводного кроссовера Lada — журнал За рулем

АВТОВАЗ озвучил планы по выпуску полноприводного кроссовера Lada

Его разработка уже ведется.

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В 2023 году АВТОВАЗ планирует приоткрыть завесу тайны и рассказать о новом полноприводном кроссовере Lada, который начнут выпускать на автозаводе.

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин отметил, что сейчас набирается команда новых специалистов, и работа в этом направлении уже ведется.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Изучаем и консолидируем информацию о развитии линейки моделей с полным приводом. Это будет исключительно свой, полностью российский проект. Как он будет называться и в каком классе присутствовать, надеюсь, сообщим в течение 2023 года — приоткроем завесу тайны. Когда появится окончательное понимание, решение о запуске такой модели будет приниматься советом директоров», — поделился планами топ-менеджер АВТОВАЗа.

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Фото: АВТОВАЗ

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