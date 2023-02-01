АВТОВАЗ не считает «Москвич» своим конкурентом

На АВТОВАЗе озвучили, кого они считают своим конкурентом на российском рынке — это китайская компания Chery. Как заявил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин, соперников отечественный автозавод не боится, а лишь приветствует, так как это стимулирует в работе.
«Geely уверенно наращивает производство в Белоруссии, а Haval — в Тульской области. Если говорить про долю „китайцев“ на российском рынке, то мы считаем своим конкурентом марку Chery, которая осваивает сразу несколько сегментов, включая нишевые и даже люксовые», — отметил топ-менеджер АВТОВАЗа.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
А вот модель Москвич 3, которую на базе китайского JAC начал выпускать возрожденный московский автозавод, продукции АВТОВАЗа не может составить конкуренцию, считает Костромин.
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Источник: МК
Фото: «Москвич», АВТОВАЗ
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