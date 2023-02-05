Армия США ищет себе новый грузовик — журнал За рулем

Армия США ищет себе новый грузовик

На него будут монтировать самое различное вооружение.

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GM Defense борется за 5-миллиардный контракт на поставку Армии США нового грузовика.

Как пишут иностранные СМИ, Армия Соединенных Штатов нуждается в новом тяжелом грузовике. Машина HX3-CTT от GM Defense и American Rheinmetall Vehicles оказалась среди четырех машин, которые только что прошли во второй тур борьбы за контракт на поставку военным грузовиков. Другими претендентами стали компании Mack Defense, Navistar Defense и Oshkosh Defense.

HX3-CTT имеет сменную защищенную кабину и может иметь колесные формулы от 4x4 до 10x10. Машина оснащается продвинутыми системами помощи водителю, но какими — естественно, секрет.

Армия США ищет себе новый грузовик

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В основе HX3-CTT лежит американский грузовик Rheinmetall Vehicles HX3, которые закупают армии Германии, Австралии, Великобритании, Австрии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и Дании.

Контракт подразумевает поставку 5700 грузовиков. При стоимости 5 млрд долларов получается, что каждый грузовик обойдется в 877 192 доллара, или примерно 62 млн рублей.

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Теперь в начале 2024 года каждая из упомянутых компаний должна будет предоставить армии по три прототипа для оценки и испытаний.

Армию США беспокоит, что грузовики в армейском парке устарели и не имеют современных технологий безопасности. Поэтому в приоритете усовершенствованные системы помощи водителю, вплоть до автономного вождения, и топливная экономичность.

Ниже вы можете посмотреть пару видео с демонстрацией версии HX3 под торжественную героическую музыку:

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Фото, видео: YouTube

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