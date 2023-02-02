Как танкисты называют свои боевые машины — журнал За рулем

Как танкисты называют свои боевые машины

Вся техника, от которой зависят жизни экипажа, одушевляется военными и получает имена.

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Российские танкисты привыкли одушевлять военную технику. Машины, на которых люди идут в бой, заслуживают имен — и получают их.

И это чаще говорящие имена, которые очень к лицу боевым машинам. О том, как зовет свои танки, рассказал командир танкового подразделения с позывным «Арцах». Кстати, на днях он был награжден Министерством обороны России медалью «За отвагу».

Как танкисты называют свои боевые машины

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«За танком нужно следить: уровень масла проверить, уровень давления проконтролировать. Имена им придумываем — у меня танчики „Охотник“, „Акула“. Люди сами дают позывные технике», — цитирует командира РИА Новости.

То есть, такие имена танкам подразделения дал не сам «Арцах», а его сослуживцы, которые ухаживают за техникой. Та «отвечает» на такую заботу и не подводит в бою, спасая экипажи.

На данный момент в зоне СВО воюет несколько моделей танков.

Это и «рабочая лошадка» Т-72Б3М, который в 2016 году прошел глубокую модернизацию — она оказалась гораздо лучше, чем модернизация польского танка РТ-91, тоже сделанного на базе Т-72.

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Также в строю есть Т-80БВМ с низким силуэтом, маневренный и отлично защищенный, с двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Этот танк прозвали реактивным и летающим.

Особую опасность для противника представляют танки Т-90М «Прорыв» и «Терминатор». Также на вооружении армии есть «Вепрь» — бронированная машина разминирования. Она не боится мин и может перевозить до трех саперов, помимо экипажа.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС

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