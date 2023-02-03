Появилась новая схема «заработка» — на виновных в аварии — журнал За рулем

Появилась новая схема «заработка» — на виновных в аварии

В нынешних условиях в такой ситуации может оказаться практически любой участник ДТП.

Материалы по теме
Автовладельцев предупредили об афере с «треугольником» при продаже машины

Со стороны все выглядит законно: владельцы СТО получают деньги от страховой компании за ремонт пострадавшего авто, затем выкупают у потерпевшей стороны право затребовать задолженность (право цессии) и спустя несколько лет после аварии подают иск в суд, утверждая, что выплаченных страховой компанией денег не хватило и за ремонт нужно доплатить.

Срок исковой давности по страхованию ответственности (п. 2 ст. 966 ГК РФ) составляет три года, и аферисты ждут почти до последнего, чтобы забылась связь между ними и ремонтом по страховке.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В суде они пытаются доказать разницу между фактически понесенными расходами на ремонт и выплатой страховой компании либо указывают на износ деталей. Случаев таких все больше, и очень часто в судах такие дела выигрываются.

Сейчас, когда на фоне подорожания запчастей на рынок хлынули б/у детали и водителей все чаще будут ловить на таких ценовых нестыковках. Это позволит перекупщикам по праву цессии взыскивать с виновников аварий дополнительные деньги.

Вариант защиты от такого сценария один — фиксировать повреждения самому и три года хранить фото и видео, а если дойдет до суда — требовать независимую экспертизу.

  • «За рулем» теперь можно читать в RuTube

Источник: «Известия»

Фото: АГН «Москва»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров117
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: