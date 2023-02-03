В нынешних условиях в такой ситуации может оказаться практически любой участник ДТП.

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Со стороны все выглядит законно: владельцы СТО получают деньги от страховой компании за ремонт пострадавшего авто, затем выкупают у потерпевшей стороны право затребовать задолженность (право цессии) и спустя несколько лет после аварии подают иск в суд, утверждая, что выплаченных страховой компанией денег не хватило и за ремонт нужно доплатить.

Срок исковой давности по страхованию ответственности (п. 2 ст. 966 ГК РФ) составляет три года, и аферисты ждут почти до последнего, чтобы забылась связь между ними и ремонтом по страховке.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В суде они пытаются доказать разницу между фактически понесенными расходами на ремонт и выплатой страховой компании либо указывают на износ деталей. Случаев таких все больше, и очень часто в судах такие дела выигрываются.

Сейчас, когда на фоне подорожания запчастей на рынок хлынули б/у детали и водителей все чаще будут ловить на таких ценовых нестыковках. Это позволит перекупщикам по праву цессии взыскивать с виновников аварий дополнительные деньги.

Вариант защиты от такого сценария один — фиксировать повреждения самому и три года хранить фото и видео, а если дойдет до суда — требовать независимую экспертизу.

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Источник: «Известия»

Фото: АГН «Москва»