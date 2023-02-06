Совет специалиста: как лучше прогревать автомобиль — журнал За рулем

Совет специалиста: как лучше прогревать автомобиль

Это будет менее вредно и для людей, и для мотора.

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Если прогревать автомобиль перед поездкой во дворе дома, то есть риск подвергнуть опасности свое здоровье и здоровье жильцов первого и вторых этажей, предупредил директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Зимой все выхлопные газы скапливаются на высоте первого-второго этажей, и жильцам дома от этого будет нечем дышать. Помимо сажи, углекислого газа и оксида азота вырабатывается еще и канцерогенное вещество бензпирен. При высоких концентрациях оно может вызвать отравление. Кроме того, за длительный (5 минут и более) прогрев двигателя во дворе водителя могут привлечь к административной ответственности.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Чтобы не напрягать мотор после стояния на морозе, эксперт советует прогревать автомобиль в движении, постепенно повышая обороты. На невысоких оборотах двигатель прогревается более равномерно. Поэтому нужно выезжать со двора медленно, постепенно набирая скорость.

Это будет всем гораздо полезнее, потому что вредные выбросы будут рассеиваться, а автомобиль будет равномерно прогреваться», — добавил эксперт.

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Источник: Радио «Спутник»

Фото: ДТП и ЧП Красноярск/VK

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