Стало известно, что эстонским водителям запретили вывозить из России — журнал За рулем

Стало известно, что эстонским водителям запретили вывозить из России

Запрет вступил в силу с 6 февраля и действует также в странах Балтии и Финляндии.

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В Эстонии вступил в силу запрет покупать, ввозить и перевозить российские нефтепродукты, включая бензин в канистрах, говорится в сообщении главы службы запретов и ограничений Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

По подсчетам ведомства, сегодня при пересечении границы с Эстонией практически в 80% легковых автомобилей в багажнике лежит десятилитровая канистра с бензином, помимо заправленного топливного бака.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Теперь такая «канистра» вне закона, так как резидент Евросоюза имеет право покупать топливо в России, только если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

Ввозить в Евросоюз можно только то топливо, которое находится в топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нем же.

Нарушением, кроме всего прочего, будет считаться также слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно. Откачивать топливо можно лишь в одном случае — при ремонте авто. Потом топливо следует аккуратно закачать в тот же автомобиль.

За нарушение международных санкций грозит либо штраф, либо тюремное заключение на срок до пяти лет, говорится в сообщении ведомства.

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash, depositphotos.com

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