На авто упал снег или кирпич? Можно требовать еще и потребительский штраф

Верховный суд решил, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и безопасность многоквартирного дома для жизни и здоровья граждан, в том числе и не проживающих в нем. Такой вердикт суд вынес после рассмотрения иска автовладельца, на машину которого в чужом дворе упал камень с карниза.
Закон о защите прав потребителей позволяет требовать возмещения вреда любому потерпевшему, вне зависимости от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет, напомнил ВС.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Более того, за поврежденный автомобиль из-за падения сосулек, льда с крыш или даже за упавшие на них деревья управляющей компании придется не только возместить ущерб, но еще и заплатить так называемый потребительский штраф. Это можно считать моральной компенсацией за некачественную работу УК.
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Источник: Российская газета
Фото: clubdtp /VK
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