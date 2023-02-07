На авто упал снег или кирпич? Можно требовать еще и потребительский штраф

И для этого не нужно состоять в договорных отношениях с управляющей компанией.

Верховный суд решил, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и безопасность многоквартирного дома для жизни и здоровья граждан, в том числе и не проживающих в нем. Такой вердикт суд вынес после рассмотрения иска автовладельца, на машину которого в чужом дворе упал камень с карниза.

Закон о защите прав потребителей позволяет требовать возмещения вреда любому потерпевшему, вне зависимости от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет, напомнил ВС.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Более того, за поврежденный автомобиль из-за падения сосулек, льда с крыш или даже за упавшие на них деревья управляющей компании придется не только возместить ущерб, но еще и заплатить так называемый потребительский штраф. Это можно считать моральной компенсацией за некачественную работу УК.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Фото: clubdtp /VK