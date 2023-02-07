Ассоциацию европейского бизнеса (в нее входят автобренды) хотят признать иноагентом — журнал За рулем

Ассоциацию европейского бизнеса (в нее входят автобренды) хотят признать иноагентом

Минюст проверяет организацию, чтобы оценить ее влияние на внутреннюю политику страны.

Материалы по теме
Эти китайские кроссоверы сумели завоевать доверие покупателей

Напомним, в Ассоциацию европейского бизнеса входит, в том числе, Комитет автопроизводителей, а в него — большинство автомобильных компаний, присутствующих в России. В частности, AEB каждый месяц делится статистическими данными о состоянии авторынка.

В общей сложности в АЕБ входит 500 компаний из Евросоюза: Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Проверка началась по обращению «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), где считают, что большинство зарубежных государств и организаций, чьи интересы представляет ассоциация, высказались негативно в отношении РФ.

Многие прекратили работу на рынке РФ, часто с нарушениями прав российских потребителей, но при этом сохраняют инструменты влияния на внутреннюю политику страны, отметил глава ОПИ Олег Павлов. В пример он привел отрицательную позицию АЕБ в отношении параллельного импорта.

В свою очередь, в АЕБ утверждают, что не получают иностранные средства. Сейчас в Ассоциации 507 членов, все они российские юрлица, уплачивающие членские взносы в АЕБ в РФ в соответствии с Законом «О некоммерческих организациях», о чем АЕБ ежегодно отчитывается перед Минюстом. В Ассоциации пересмотрели свою позицию и не против параллельного импорта, так как «в изменившихся обстоятельствах стали необходимы определенные решения для поддержания стабильного функционирования экономики».

Источники: «Известия», АЕБ

Фото: aebrus

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров93
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: