Ассоциацию европейского бизнеса (в нее входят автобренды) хотят признать иноагентом

Минюст проверяет организацию, чтобы оценить ее влияние на внутреннюю политику страны.

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Напомним, в Ассоциацию европейского бизнеса входит, в том числе, Комитет автопроизводителей, а в него — большинство автомобильных компаний, присутствующих в России. В частности, AEB каждый месяц делится статистическими данными о состоянии авторынка.

В общей сложности в АЕБ входит 500 компаний из Евросоюза: Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Проверка началась по обращению «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), где считают, что большинство зарубежных государств и организаций, чьи интересы представляет ассоциация, высказались негативно в отношении РФ.

Многие прекратили работу на рынке РФ, часто с нарушениями прав российских потребителей, но при этом сохраняют инструменты влияния на внутреннюю политику страны, отметил глава ОПИ Олег Павлов. В пример он привел отрицательную позицию АЕБ в отношении параллельного импорта.

В свою очередь, в АЕБ утверждают, что не получают иностранные средства. Сейчас в Ассоциации 507 членов, все они российские юрлица, уплачивающие членские взносы в АЕБ в РФ в соответствии с Законом «О некоммерческих организациях», о чем АЕБ ежегодно отчитывается перед Минюстом. В Ассоциации пересмотрели свою позицию и не против параллельного импорта, так как «в изменившихся обстоятельствах стали необходимы определенные решения для поддержания стабильного функционирования экономики».

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Источники: «Известия», АЕБ

Фото: aebrus