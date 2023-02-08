Автоэксперт рассказал, какой штраф ГИБДД водитель может легко отменить — журнал За рулем

Автоэксперт рассказал, какой штраф ГИБДД водитель может легко отменить

Надо лишь знать свои права.

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Российское административное законодательство дает инспектору ГИБДД, поймавшему водителя на нарушении ПДД, право не составлять протокол о нарушении. Вместо этого сотрудник полиции может сразу же оформить постановление о наказании.

Однако такое решение водитель может оспорить, рассказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Нюанс в данном случае заключается в том, что у стандартного бланка протокола имеется графа «Права разъяснены». В ней водитель, в отношении которого составляется эта бумага, должен поставить подпись.

Она подтверждает, что полицейский ознакомил гражданина с его правами — как того требует административное законодательство. А на бланке постановления такой графы нет. Часто сотрудники ДПС утверждают, что раз графы такой нет, то и разъяснять ничего никому не нужно.

В бланке постановления о наказании действительно нет такой графы, но это не имеет никакого значения. Закон говорит, что водителю при рассмотрении его дела права должны быть разъяснены. И расписка водителя на отдельном листочке о том, что он эти разъяснения понял, должна быть приобщена к постановлению. Если штраф выписан без разъяснения прав автомобилиста, такое постановление однозначно подлежит отмене», — пояснил Травин.

Источник: Авторадио

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

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