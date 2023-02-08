Прогноз по авторынку изменили: каждый месяц приносит «что-то новенькое»

Проблемы все еще остаются, но автопром медленно начинает оживать.

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Людям нужно на чем-то ездить, и кому-то будет необходимо обновлять свой транспорт. Высокие цены на автомобили остаются, при этом происходят запуски новых производств, планируются новые старты. Поэтому в агентстве «Автостат» пересмотрели свой прогноз рынка на текущий год.

Ранее в пессимистичном прогнозе предполагалось, что продажи в 2023 году составят 550 тысяч новых легковых автомобилей в 2023 году (минус 12%). В оптимистичном сценарии — 780 тыс. единиц (+25%). Базовый сценарий предполагал продажи 650 тыс. машин (+4%).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В обновленном сценарии даже в самом «плохом» варианте предполагается, что продажи составят 630 тыс. автомобилей — это чуть выше уровня 2022 года (+0,5%). В базовом сценарии — 780 тыс. единиц (+25%), а в оптимистичном — 870 тыс. (+39%).

В этом году эксперты не ожидают остановок производств и сбоев поставок, но пока неясно, насколько удастся увеличить производство внутри страны.

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Источник: Автостат

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС