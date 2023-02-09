В столице задержана банда технически подкованных угонщиков

Орудовали злоумышленники в Москве, причем сами были «гастролерами».

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Во время совершения очередной кражи полицейские задержали бандитов, причастных к хищениям иномарок у москвичей.

В ОПГ входили трое граждан, уроженцев Ставропольского края, Иркутской и Свердловской областей. Угонщики проникали в машины с помощью специальных устройств для взлома, запуска двигателей и подавления GPS-сигналов. Арсенал спецтехники для совершения преступлений у угонщиков был богатый.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В ходе обысков в частном доме были обнаружены две похищенные иномарки, а также автомобили, которые преступники использовали при совершении своей деятельности.

Кроме специальных устройств для взлома полиция изъяла у злоумышленников несколько комплектов подложных государственных регистрационных знаков и пять мобильных телефонов.

На счету задержанных как минимум шесть краж иномарок в Москве, а ущерб, причиненный собственникам автомобилей, специалисты оценили приблизительно в 7,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник: «МВД Медиа»

Фото: mvdmedia.ru