В этом случае, чем их больше, тем лучше для автовладельцев.

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Камеры на дорогах помогают не только контролировать соблюдение ПДД, но и находить угнанные автомобили.

Так, с запуском комплексов фотовидеофиксации на 93% сократилось число автомобильных краж в Москве. В 2022 году зафиксировано 948 случаев угона, тогда как в 2012 году, когда в городе только стали появляться первые такие комплексы, в столице было угнано 13 тыс. автомобилей

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сегодня в Москве больше 3,8 тыс. камер фотовидеофиксации. Они, в том числе, помогают полиции проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным.

«Каждая машина, которая проезжает по московским дорогам, попадет в среднем в объектив 14 камер. Благодаря этому мы можем понимать транспортные потоки и делать движение лучше и безопаснее, а полиция — находить украденный транспорт. Правоохранительные органы в режиме онлайн получают информацию о том, что камера зафиксировала угнанный автомобиль, и могут отследить и остановить его», — Максим Ликсутов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Телеграм/Мэр Москвы Сергей Собянин, Дептранс Москвы

Фото: depositphotos.com