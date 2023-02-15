Неизбежно: весной китайские машины начнут дорожать

Цены на автомобили из Поднебесной и так немаленькие, но в ближайшие три месяца они станут еще выше из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, отмечают в дилерских центрах.
Прогнозируют, что рост цен будет колебаться в пределах 10%.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили тенденцию роста цен на китайские машины весной. По сути, у них нет явной конкуренции, кроме отечественных брендов. Но стоит учитывать текущие условия экономики и покупательную способность россиян — так что рост цен если и будет, то незначительный.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Однако дилеры также не исключают, что с учетом сниженного потребительского спроса на автомобили в РФ в ближайшие месяцы китайские автобренды постараются удерживать прайсы на уровне конца 2022 года.
Единственное, в чем все дилеры единодушны: снижения цен на новые китайские автомобили ожидать не стоит — предпосылок к этому они не видят.
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Источник: РИА Новости
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
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