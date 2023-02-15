Nissan отзовет почти полмиллиона автомобилей: известна причина

Отзывная кампания запущена по всему миру.

Компания Nissan объявила, что из-за травмоопасных логотипов на руле ей придется отозвать 463 472 автомобиля. Фирменный значок может оторваться и травмировать водителя в случае срабатывания подушки безопасности при ДТП.

Автопроизводителю известно уже о четырех случаях получения травм по этой причине.

Большая часть попадающих под отзыв автомобилей — это пикапы Nissan Frontier 2008–2011 годов выпуска. В список также попали Nissan Titan, Xterra, Pathfinder, Armada и Quest, выпущенные в разные годы. Отзовет компания и около 11 тыс. соответствующих запчастей у дилеров.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Владельцы с незакрепленной, треснутой или отсутствующей эмблемой должны обратиться к своему местному официальному дилеру Nissan для диагностики», — заявил представитель Nissan.

Владельцы попавших под отзыв автомобилей будут уведомлены о нем по почте в апреле 2023 года.

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Источник: Autoblog

Фото: Unsplash