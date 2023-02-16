Mercedes-Benz готовит мини-Гелендваген — журнал За рулем

Mercedes-Benz готовит мини-Гелендваген

Модель появится к 2026 году.

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Мерседес сократит модельный ряд вдвое

Mercedes-Benz планирует вывести на рынок новую компактную версию своего внедорожника G-класса примерно к 2026 году, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Автомобиль, который кажется особенно громоздким из-за своей квадратной формы, популярен как никогда за свою более чем 40-летнюю историю. Генеральный директор Daimler Ола Каллениус теперь хочет расширить предложение с помощью его компактной версии.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как мы уже писали, новая стратегия Мерседес-Бенц приведет к значительным изменениям в модельном портфеле марки. Многие известные серии будут сняты с производства в ближайшие годы: A-класс, B-класс, CLS и несколько кабриолетов.

В то же время автопроизводитель из Штутгарта разрабатывает совершенно новые типы автомобилей, сочетающие в себе черты кроссоверов и седанов. Создают их специально для китайских клиентов бренда. Возможно, самым смелым новым продуктом в ближайшие годы станет компактный автомобиль, который (по слухам) имеет сильное визуальное сходство с G-классом.

Производитель собирается вывести на рынок мини-G примерно к 2026 году. Модель должна быть лишь немного короче 4,8-метрового G-класса, но в то же время значительно ниже почти двухметрового «старшего брата».

Источник: Handelsblat

Фото: Unsplash

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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

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