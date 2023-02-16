Стало известно, когда заработает единое ОСАГО для России и Беларуси — журнал За рулем

Стало известно, когда заработает единое ОСАГО для России и Беларуси

Возможность оформления единой автостраховки обсуждается с весны прошлого года.

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Единый полис ОСАГО белорусские и российские автовладельцы смогут оформить уже этим летом.

Проект закона о новой системе обязательного автострахования был одобрен еще в ноябре 2022 года, после чего проходил процедуру согласований в различных ведомствах.

На сегодняшнем заседании комиссии он был одобрен и вынесен на Совет Парламентского собрания, который состоится 27 марта в Пскове. Надеемся, что Совет примет решение, чтобы проект закона был включен в повестку следующей парламентской сессии, на которой он будет уже принят», рассказал председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По его словам, после принятия закона «сумма страховки уменьшится, поскольку изменится порядок страхования».

Зампредседателя комиссии Сергей Сивец добавил, что следующим, более глобальным шагом станет формирование единого страхового рынка Союзного государства.

Источник: Sputnik

Фото: Беларусь

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