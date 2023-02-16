Стало известно, когда заработает единое ОСАГО для России и Беларуси

Единый полис ОСАГО белорусские и российские автовладельцы смогут оформить уже этим летом.
Проект закона о новой системе обязательного автострахования был одобрен еще в ноябре 2022 года, после чего проходил процедуру согласований в различных ведомствах.
На сегодняшнем заседании комиссии он был одобрен и вынесен на Совет Парламентского собрания, который состоится 27 марта в Пскове. Надеемся, что Совет примет решение, чтобы проект закона был включен в повестку следующей парламентской сессии, на которой он будет уже принят», ― рассказал председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По его словам, после принятия закона «сумма страховки уменьшится, поскольку изменится порядок страхования».
Зампредседателя комиссии Сергей Сивец добавил, что следующим, более глобальным шагом станет формирование единого страхового рынка Союзного государства.
- «За рулем» можно читать в Телеграм.
Источник: Sputnik
Фото: Беларусь
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.