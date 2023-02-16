Полицейские-марафонцы: не поверите, сколько они бежали за нарушителем

В полицию поздно вечером позвонил мужчина и сообщил, что со стороны Алешни в Тулу едет «семерка», за рулем которой пьяный молодой человек.
Инспекторы ДПС выехали на задержание нарушителя и через некоторое время нагнали его на улице Маршала Жукова. Водитель проигнорировал требование об остановки и помчался вперед, началась погоня. Около Алешни водитель внезапно остановился, выскочил из машины и побежал в поле.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Инспекторы ДПС Сергей Санин, Владислав Борисов и Эдуард Дудко устремились за ним. Бегал нарушитель хорошо, но от полицейской «тройки» уйти ему не удалось.
Пробежав более 8 километров (!) по пересеченной местности, сотрудники полиции его все же задержали.
Водителем оказался 18-летний юноша, не имеющий права управления транспортным средством. Информация о состоянии опьянения не подтвердилась.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Источник: https://t.me/chp_tula/3872
Фото: depositphotos.com
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.