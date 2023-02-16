Полицейские-марафонцы: не поверите, сколько они бежали за нарушителем — журнал За рулем

Полицейские-марафонцы: не поверите, сколько они бежали за нарушителем

Сначала было подозрение, что за рулем нетрезвый водитель.

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В полицию поздно вечером позвонил мужчина и сообщил, что со стороны Алешни в Тулу едет «семерка», за рулем которой пьяный молодой человек.

Инспекторы ДПС выехали на задержание нарушителя и через некоторое время нагнали его на улице Маршала Жукова. Водитель проигнорировал требование об остановки и помчался вперед, началась погоня. Около Алешни водитель внезапно остановился, выскочил из машины и побежал в поле.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Инспекторы ДПС Сергей Санин, Владислав Борисов и Эдуард Дудко устремились за ним. Бегал нарушитель хорошо, но от полицейской «тройки» уйти ему не удалось.

Пробежав более 8 километров (!) по пересеченной местности, сотрудники полиции его все же задержали.

Водителем оказался 18-летний юноша, не имеющий права управления транспортным средством. Информация о состоянии опьянения не подтвердилась.

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Источник: https://t.me/chp_tula/3872

Фото: depositphotos.com

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