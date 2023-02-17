В России резко выросла средняя цена автомобиля — журнал За рулем

В России резко выросла средняя цена автомобиля

Ранее подобный рост наблюдался в 2015 и 2021 годах.

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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в 2022 году составила 2 млн 380 тыс. рублей, увеличившись на 20%, сообщили в «Автостате».

Значительное удорожание машин произошло весной, что в итоге и повлияло на конечный итоговый результат средневзвешенной цены, несмотря даже на значительное падение рынка (-59%).

В 2021 году средняя цена на авто чуть-чуть не доходила до 2 млн рублей. А еще в 2014 году она находилась на уровне 1 млн рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сопоставимый резкий рост средневзвешенной цены нового автомобиля наблюдался в 2015 и 2021 годах (20% и 18% соответственно), но с 2016 по 2020 годы он всегда был менее 10%.

Средневзвешенную цену аналитики рассчитывают на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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Источник: «Автостат»

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