Назвали организацию, которая будет обучать вождению членов семей участников СВО

И делать это следует бесплатно, считают авторы инициативы в Госдуме.

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Депутаты предлагают наделить Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) функцией бесплатно обучать вождению членов семей призванных на военную службу по мобилизации, если у них есть автомобиль.

Письмо с такой инициативой направили премьер-министру Михаилу Мишустину зампред Госдумы Шолбан Кара-оол и председатели думских комитетов Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также бесплатно депутаты предлагают обучать вождению членов семей тех военнослужащих, кто погиб в ходе специальной военной операции.

В письме отмечается, что в Госдуму поступают просьбы супругов мобилизованных оказать помощь в подготовке членов их семей к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и обучать их вождению.

Например, главу семейства мобилизовали, в семье остался автомобиль, а супруга не может им воспользоваться, так как прав у нее нет.

Оплачивать расходы на реализацию данного предложения предлагается из бюджета, выделяемого ДОСААФ России.

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Источник: RT

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников