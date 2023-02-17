В Россию вернулся Honda Civic — журнал За рулем

В Россию вернулся Honda Civic

Эти машины не продаются в нашей стране с 2015 года.

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Honda Civic, ввезенные путем параллельного импорта, появились в продаже у дилеров в России. Седаны 2022 года выпуска с минимальным пробегом предлагают по цене от 2,25 до 2,4 млн рублей в зависимости от версии. При этом модель доступна в двух типах кузова — седан и хэтчбек.

Под капотом седана Honda Civic — 158-сильный двигательрабочим объемом два литра. Трансмиссионный блок оборудован коробкой вариаторного типа.

В Россию вернулся Honda Civic

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

У хэтчбека — полуторалитровый мотор мощностью 182 л. с., который работает вместе с вариатором.

Автомобили идут в комплекте с бесконтактным доступом в салон, полным пакетом систем безопасности, задней камерой, слотом для беспроводной зарядки гаджетов, подогреваемыми сиденьями переднего ряда, аудиосистемой фирмы Bose с 13 динамиками и прочим оборудованием.

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Источник: Российская газета

Фото: Honda

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