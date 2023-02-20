Toyota вернет на конвейер легендарный Land Cruiser 70

Премьера возрожденного авто намечена на сентябрь 2023 года.

Легендарный внедорожник Land Cruiser 70 можно будет купить в Японии уже в ноябре этого года. Компания Toyota намерена вернуть его в свою линейку и уже в сентябре начать производство.

Для внутреннего рынка Land Cruiser 70 — модель особенная, поэтому к ее возвращению в Toyota хотят подойти со всей ответственностью. В частности, в компании намерены скорректировать дизайн, в результате чего внедорожник будет выпускаться с частично или полностью светодиодной оптикой.

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О технической стороне обновленной Nanamaru (такое название модель носит в Японии) данных пока немного. Скорее всего, задняя подвеска внедорожника будет на листовых рессорах, а комплектоваться автомобиль будет 2,8-литровым дизелем 1GD от Land Cruiser Prado, агрегатированным с 6-ступенчатым автоматом.

Как отмечается, на вторичном рынке Nanamaru по-прежнему остаются востребованными: некоторые автомобили имеют пробег почти 100 000 км и стоят выше прейскурантной цены.

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Источник: Best Car Web

Фото: Toyota