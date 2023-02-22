В Россию привезли Toyota RAV4 из Китая: дешевле российских

Дилер в столице предлагает новый кроссовер Toyota RAV4, привезенный из Китая по схеме параллельного импорта. Автомобиль с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с., с вариатором и полным приводом продают за 4,79 млн рублей. Покупатель «китайского» RAV4 получит трехлетнюю дилерскую гарантию.
Примечательно, что у этого же дилера есть и локализованный Toyota RAV4, собранный на уже закрытом заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Кроссовер с двигателем объемом 2,5 литра мощностью 199 л. с. и АКП предлагают за 5,1 млн рублей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По словам менеджера автосалона, сейчас в России доступен весь модельный ряд Toyota, актуальный на начало прошлого года. Одни авто продаются из оставшихся запасов, а другие поставляются из других стран по схеме параллельного импорта.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте.
Источник: AutoNews
Фото: Toyota
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.