Названо число штрафов за непристегнутый ремень в январе

Большая часть нарушений зафиксирована камерами.

В январе 2023 года только в Москве было выписано более 34 тыс. штрафов за отказ от использования ремня безопасности. При этом 28 736 штрафов водители получили с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Остальные случаи — результат патрулирования инспекторов ДПС.

Штраф за это нарушение составляет 1 тыс. рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Число штрафов за использование телефона за рулем тоже выросло: камеры зафиксировали 20 483 правонарушения. Еще 91 нарушение было зафиксировано инспекторами ДПС.

В ГИБДД напомнили, что нарушением является также использование телефона для отправки SMS или голосового сообщения.

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Источник: Известия

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